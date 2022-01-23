МИД РФ: Лондон заранее готовит информационные вбросы по Украине

Британский Форин офис заранее заготовил вброс про якобы ведущуюся Россией подготовку переворота на Украине в надежде на то, что российская сторона не отреагирует вовремя. Об этом, а также о ведущейся Западом подготовке информационного пространства для целого ряда крупных провокаций, в том числе и военных, в эфире телеканала "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать", - сказала дипломат.

"Почему они это делают, для чего они это делают? Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций", - отметила Захарова, приведя в пример действия Лондона по вбросу сведений о якобы ведущейся Россией подготовкой госпереворота на Украине.

"Сегодня был вброс британского внешнеполитического ведомства. Самое интересное, как он осуществлялся. Речь идет о материалах, которые были опубликованы у них на официальных ресурсах и которые рассказывали о том, что якобы Россия готовит какой-то переворот на Украине. Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время - 01:30 ночи по Москве, - сказала официальный представитель МИД России. - Они считали, что мы не отреагируем и заранее разослали материал по средствам массовой информации. Мы отреагировали и будем реагировать".

Ранее посольство РФ в Британии предостерегло Лондон от опрометчивых действий и потребовало "прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке".