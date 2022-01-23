В МИД РФ заявление Лондона по Украине назвали чушью и дезинформацией

Заявления Лондона о планах Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера" - чушь и дезинформация.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - написала в своем Telegram-канале Мария Захарова, официальный представить МИД РФ.

В МИД РФ добавили, что сейчас именно страны НАТО занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

Любопытный факт - за несколько часов до очередного информационного "вброса" Москва предупредила о готовящихся провокациях по украинской тематике.

Ранее в МИД РФ уже комментировали распространенную агентством Bloomberg информацию о просьбе председателя КНР. Якобы Си Цзиньпин "попросил" президента России Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. Это уже не фейк, а информационная спецоперация соответствующих американских служб, подчеркнула Захарова.