Почему важно знать, что означают цветные полосы и метки на шинах

Многие, конечно же, видели цветные полосы и точки, нанесенные на протектор и боковины новой автомобильной резины. "РГ" рассказывает, для чего нужны такие метки, и какую реальную пользу они могут принести владельцу автомобиля.

Некоторые ошибочно считают, что цветовая маркировка протектора - это идентификатор какой-то особой производственной серии, отметки качественной или, наоборот, некондиционной продукции.

На самом деле полосы разных цветов в процессе производства покрышек наносит электроника для максимально точного сбора элементов будущего колеса. В частности, роботизированная техника ориентируется на такие метки для центровки протекторной ленты перед процессом вулканизации.

Однако этим функционал разноцветных полосок не исчерпывается. На стадии доставки резины на склады и в магазины на такие маркеры ориентируются логистические службы и сотрудники складов.

Дело в том, что в большинстве случаев новые покрышки хранятся на штабелях вертикально, поэтому добраться к их боковинам для идентификации продукта не всегда удобно. В этом случае характерный рисунок становится для логистов четким ориентиром - указанием на типоразмер и модель покрышек, равно как принадлежность продукта той или иной партии товара.

Обозначим и еще один важный момент - когда вы покупаете в магазине комплект новой резины, смотрите опять-таки на характерные цветные полоски. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех покрышках. В противном случае вы можете приобрести резину из разных партий выпуска или того хуже - разных месяцев и годов выпуска. И то и другое - плохо. Ведь не секрет, что лучшие характеристики покажет комплект резины, выпущенный в одно и то же время, на одном и том же заводе, в одну и ту же смену. У таких покрышек максимально близкие характеристики.

По той же причине не поленитесь в процессе покупки выяснить дату изготовления шины. Она указана после надписи DOT на боковине. Четыре цифры указывают на неделю и год изготовления. Например, индекс 1120 означает, что шина была выпущена на 11 неделе 2020 года.

Отметим также, что некоторые производители используют вместо цветных полос цифробуквенные обозначения в центральной части протектора. Речь идет о цифрах, буквах и геометрические фигурах. Цель все та же - дать точку контроля для сборочной электроники и упростить и хранение и логистику. Таким образом, если вы не увидели на новой резине цветных полосок, это не значит, что перед вами контрафактная или подержанная покрышка со стершейся маркировкой.

Что касается точек на боковинах шин, желтая или белая точка обычно обозначает самое легкое место на покрышке. При шиномонтаже его обычно помещают рядом с вентилем, который утяжеляет колесо в этом месте. Также этот маркер совмещают с самым увесистым местом диска. Такая область находится на 180 градусов от самого легкого места на колесном диске (маркер L).

Красной точкой на боковине обозначается место с самым большим радиусом. Эту область при шиномонтаже желательно расположить напротив самой легкой зоны обода, чтобы использовать меньше балансировочных грузиков.

Наконец, белая окружность с цифрой на боковине покрышки дает информацию о прошедшей проверке качества, тем самым подтверждая характеристики, заявленные производителем. Для потребителя такая информация может понадобиться только в случае выявления брака.