Правительство Мишустина начало 2022 год в условиях новой волны пандемии

Правительство провело первое в этом году заседание. Не растрачивая время на общие установки, министры взялись за практические решения, необходимые для достижения двух главных своих целей: преодоления пандемии новой коронавирусной инфекции и обеспечения стране качественного долгосрочного экономического роста.

К третьему году работы кабинет министров Михаила Мишустина подошел, имея за плечами хороший управленческий опыт. Он приобретался не в "тепличных" условиях стабильной мировой экономики, высоких цен на сырье, а в период очередного кризиса, спровоцированного самым опасным на сегодняшний день заболеванием. Можно вспомнить, например, что в 2020 году, когда мир только начал узнавать особенности COVID-19, средняя стоимость важной для российского бюджета нефти марки Urals составила всего 41,73 доллара за баррель. Учитывая обстоятельства, тот факт, что экономическое развитие России - само по себе дело непростое, и полученный результат, опыт кабмина нужно считать ценным.

Общенациональный план восстановления экономики, принятый правительством в сентябре 2020 года, сработал по всем пунктам. Окончательные статистические данные за прошлый год появятся чуть позже, но уже во втором квартале экономика вернулась на допандемийный уровень, а за весь год рост ВВП предварительно оценивается в 4,4-4,5 процента. Если взять другой показатель - безработицу, то своего пика в 6,4 процента она достигла в августе 2020 года, а на сентябрь прошлого года - 4,3 процента. Это исторический минимум.

Подводя итоги прошлого года, президент Владимир Путин дал оценку работе правительства - короткую и положительную: с тяжелой дополнительной нагрузкой члены кабмина справляются, действуют "четко, сплоченно, как хорошая профессиональная команда".

На этом фундаменте правительство и вступило в очередной год с его целями и задачами.

Коронавирус: пандемия с продолжением

2022-й, правда, начался с легкого "дежавю". Два года назад кабмину пришлось экстренно заниматься не столько развитием, сколько защитой населения от коронавируса и спасением всей экономики и особенно отдельных ее отраслей, для которых вводившиеся санитарные ограничения были критическими. Сейчас волна нового штамма "омикрон", доказывающего свою повышенную заразность новыми абсолютными рекордами по ежедневной заболеваемости за всю пандемию, заставила власти готовить дополнительные меры противодействия инфекции. Об утверждении этого плана в правительстве сообщили в субботу.

Решено выделить еще 20 миллиардов рублей на лекарства для пациентов с COVID-19

Во всех регионах начата оценка качества оказания медицинской помощи, решено выделить еще 20 миллиардов рублей на лекарства для пациентов с COVID-19. Усиливаются коронавирусные "горячие линии", к их работе намерены привлекать студентов-медиков. Федеральной антимонопольной службе поручено до 1 февраля проверить обоснованность стоимости ПЦР-исследований.

Работодателей Михаил Мишустин попросил переводить сотрудников на удаленный режим и сам подал пример: с 21 января он введен для максимально возможного количества сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и Аналитического центра при правительстве.

С этого же дня совещания вице-премьеров, аппарата правительства, федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций должны проходить в дистанционном формате.

В противодействии коронавирусу основную ставку правительство делало на вакцинацию и достижение коллективного иммунитета. Но кампания развивается отнюдь не так, как рассчитывали. Достигнуть первого целевого показателя в 60 процентов осенью не получилось, сроки начали сдвигаться. Затем планку подняли до 80 процентов. На 21 января коллективный иммунитет в стране составлял 64,4 процента, а в некоторых регионах за новогодние праздники его даже подрастеряли.

Добрать оставшиеся проценты - задача на этот год. Это поможет спасти жизнь и здоровье граждан в будущем при любом развитии пандемии, даже если она пойдет на спад, а коронавирус станет сезонным заболеванием. Но ведь не исключен и вариант с появлением в какой-то точке мира очередного штамма.

Не менее важно активнее продолжать программу углубленной диспансеризации переболевших ковидом граждан. За все время пандемии в России выявлено более 11 миллионов случаев коронавируса, при этом последующее обследование у врачей, докладывал 11 января министр здравоохранения Михаил Мурашко, прошли менее двух миллионов человек. У 60 процентов выявили заболевания, связанные с осложнениями от перенесенной инфекции, в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных болезней. Не оказанное вовремя лечение в будущем может негативно отразиться на достижении задач в области демографии.

Экономика: задачи следующего уровня

"Необходимо без пауз обеспечить качественный, долгосрочный экономический рост. Для этого у нас есть и мощные ресурсы государства, и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса. Мы должны на полную мощность задействовать все факторы роста". Так глава государства настраивал министров в конце прошлого года, констатировав успешное завершение антикризисной фазы и необходимость движения вперед.

Вся социально-экономическая работа кабинета министров подчинена определенным президентом национальным целям развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. В прошлом году под них активно готовился пакет стратегических документов. Михаил Мишустин утвердил единый план действий, уточнялись национальные проекты и государственные программы. Правительство разработало 42 новые стратегические инициативы, необходимые для более эффективного достижения национальных целей.

Для того чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост, есть и мощные ресурсы государства, и хороший инвестиционный потенциал бизнеса

Экономическое развитие - масштабная многовекторная работа с прицелом на длительный период. Два ключевых момента, на которые правительству следует сейчас обратить внимание, обозначил президент.

Первый - повышение реальных доходов граждан. В прошлом году средняя зарплата в стране снова стала увеличиваться, а по его итогам ожидается рост реальных располагаемых доходов населения на 3,5 процента. В декабре глава правительства направил более 12 миллиардов рублей из резервного фонда на повышение зарплат учителям, врачам, преподавателям вузов, работникам культурных и научных учреждений. Повышенная индексация минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума увеличат в этом году социальные пособия и выплаты. Но этого, считает глава государства, недостаточно, это лишь необходимый минимум из того, что обязано сделать государство.

Второй - снижение инфляции до плановых 4 процентов. В 2021 году рост цен вышел за пределы прогнозных показателей по всему миру. В России инфляция разогналась свыше 8 процентов. Она не только съедает рост доходов населения. Ужесточается денежно-кредитная политика, а это снижает доступность кредитных ресурсов для бизнеса, делает их дороже. Из-за роста процентных ставок правительство будет вынуждено поддержать дополнительным финансированием многочисленные льготные программы кредитования разных отраслей. "Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы", - указал президент на предновогодней встрече с кабинетом министров.

К ключевым задачам можно также отнести импортозамещение. Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее оценил общий объем критического импорта в один триллион рублей. Даже если текущую геополитическую напряженность в отношениях с Западом получится преодолеть дипломатическим путем, едва ли наши партнеры, особенно США, откажутся от того, чтобы при любом поводе, а то и без него воспользоваться этим обстоятельством и ввести очередные санкции. Достаточно вспомнить, как из-за запрета на поставки композитных материалов затянулся проект нового российского самолета МС-21, и посмотреть, какие новые предложения рождаются в головах американских законодателей.

В повестке - актуальные вопросы

На своем первом заседании 2022 года кабинет министров занимался вопросами, связанными и с коронавирусом, и с обеспечением роста экономики. Так, в повестке был вопрос, касающийся зарплат для новых медицинских работников, которые в этом году придут в систему здравоохранения. В этой сфере ждут почти около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи среднего медперсонала. "На оплату их труда направим бюджету федерального фонда ОМС 17 миллиардов 300 миллионов рублей. Не должно быть никаких задержек с выплатой им зарплат", - заявил Михаил Мишустин, попросив региональные власти строго следить за этим.

Правительство также рассмотрело пакет законопроектов, который упрощает порядок работы для отдельных инвесторов на территориях опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. "Дополнительные преимущества получат предприниматели, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья и объектов, необходимых для комфортного проживания. В том числе коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры", - рассказал премьер. Такое строительство будет вестись на земельных участках территорий опережающего развития, а инвестор сможет в облегченном порядке получить статус резидента ТОР и предусмотренные законодательством льготы, в том числе по уплате страховых взносов и налогов.

Мишустин рассчитывает, что эти меры помогут повысить темпы строительства жилья на Дальнем Востоке. Спрос на него большой, а цена квадратного метра выше, чем в среднем по России. "Предлагаемый пакет законопроектов должен помочь снизить стоимость жилья, сделать его более доступным для граждан", - подчеркнул глава кабмина.

За все время пандемии в России выявлено более 11 миллионов случаев коронавируса. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

Мнение

Россиян предупредили о новых мутациях COVID-19

Омикрон-штамм коронавируса, скорее всего, не станет выходом из пандемии. Из-за стремительного распространения этого штамма увеличивается вероятность появления более опасной мутации, считает директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его мнению, затормозить распространение коронавируса может только вакцинация. При этом следует вакцинировать не менее 75-80% населения. Пока же, по словам ученого, охват вакцинацией недостаточный. На 21 января уровень коллективного иммунитета в России составлял 64,4%.

Привитые, как и в случае с другими штаммами, легче переносят заражение "омикроном". А вот для пожилых людей с хроническими заболеваниями (гипертоники, с лишним весом, болезнями легких, курящих) - для них он так же опасен, как и дельта-штамм. "Для той их части, которая не привита, безусловно", - приводит слова Гинцбурга "Интерфакс". Он отметил, что "Спутник V" эффективно защищает от "омикрона".

Ранее завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталий Зверев заявил, что пандемия вскоре пойдет на спад, а заболеваемость перейдет в более легкие формы. В то же время, по словам Зверева, говорить о том, что "омикрон" - последняя стадия коронавируса, неправильно. Он считает, что сегодня никто не может дать гарантий, что не появится новый штамм. По мнению иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, те, кто вакцинировался в последние три месяца, почти не заболевают "омикроном". Как пояснил врач, при контакте с новым штаммом у них может возникнуть максимум инаппарантная инфекция, которая характеризуется отсутствием клинических признаков. После этого иммунитет к COVID-19 у них только укрепится.

Подготовила Ольга Игнатова