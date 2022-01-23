Пушков прокомментировал отставку главы ВМС ФРГ после слов о Крыме

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, который днем ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Слова вице-адмирала - это пример недопустимого мышления в странах Запада. Там востребован не здравый анализ, а обслуживание линии глобальной "либеральной партии", поделился мнением парламентарий.

В своем Telegram-канале он написал, что куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то еще бог знает от кого. "Вот такое западному политику нести можно. И это даже поощряется",- добавил Пушков.

Ранее сенатор назвал ахинеей слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который заявил, что Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение, поскольку Германия якобы несет ответственность за будущее Украины.