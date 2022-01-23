В московском каршеринге впервые появились люксовые электрокары

На улицах Москвы впервые появились каршеринговые Tesla. Стоимость этих люксовых электрокаров на рынке превышает 6 миллионов рублей, но экология дороже: детище американского гения Илона Маска полностью электрическое, выбросов в атмосферу от него - ноль. К тому же теперь у большинства пользователей каршеринга появилась возможность за умеренную цену провести несколько часов или даже сутки за рулем фешенебельного экологичного авто.

Tesla в каршеринге - одна из самых дорогих моделей. Она ориентирована прежде всего на молодую аудиторию: людей, которым хочется пробовать что-то неизведанное. Кроме того, не исключено, что и взрослые состоятельные москвичи тоже окажутся в числе арендаторов. Ведь можно провести тестовые заезды и решить, стоит ли отдавать несколько миллионов за электрокар. Все машины, в том числе и Tesla, застрахованы по полисам ОСАГО. Соответственно, если люксовое авто получит повреждения не по вашей вине, вам это ничем не грозит. Можно подключить тариф "Сказка": он доступен пользователям, которые прежде не были виновниками ДТП и имеют высокий скоринговый балл - автоматика каршерингового сервиса "Делимобиль" отслеживает резкие разгоны, торможения и опасное вождение.

"Сказка" позволяет не платить за ущерб, даже если вы виноваты, но плата за аренду будет выше обычной. К тому же "Сказка" не распространяется на случаи, когда вы проезжаете на красный свет, выезжаете на встречную полосу, передаете руль другому человеку или садитесь за руль пьяным. Это серьезные нарушения условий договора с каршеринговой компанией, в таких случаях придется полностью компенсировать ущерб. Поскольку тарифы в "Делимобиле" рассчитываются индивидуально для каждого пользователя в зависимости от рейтинга, стоимость минуты пользования Tesla сильно дифференцирована: от 24 до 42 рублей. А за сутки в зависимости от вашего балла и тарифа надо заплатить от 12 до 24 тысяч рублей.

Как уже писала "РГ", к 2030 году весь общественный транспорт Москвы планируется перевести на электричество. Постепенно зеленые технологии внедряет и каршеринг. До этого "Яндекс" уже запустил Nissan Leaf, а теперь "Делимобиль" представил сразу шесть Tesla Model 3 в одной из престижных комплектаций Long Range. До 100 км/ч эта машина разгоняется за 4,4 секунды, в ее салоне - панорамная крыша и всего лишь две кнопки на руле. Там же - переключатель передач, как в Mercedes. Все остальное настраивается на дисплее. Как убедился корреспондент "РГ", почти все системы в машине регулируются простыми нажатиями иконок на сенсорном дисплее. По всему периметру Tesla увешана камерами и датчиками, которые не бросаются в глаза. Зато они способны зафиксировать мелкие ДТП, когда кто-то "притирает" машину во дворе, а потом просто уезжает. И, разумеется, электрокар точно так же способен дать сигнал, если рядом появятся вандалы. Как рассказал "РГ" директор по коммерческому развитию сервиса "Делимобиль" Александр Полищук, Tesla управляется приложением, в котором все можно настроить "под себя". В бортовом компьютере есть прошивка, которая периодически обновляется, как приложения у нас в смартфонах. Электрокар способен включать режим круиз-контроля и держаться своей полосы даже без участия водителя. Но в каршеринговом авто нельзя отвлекаться от руля. Если Tesla почувствует, что ею никто не управляет - подаст арендатору сигнал. Сначала слабый, потом сильнее. А если и тут реакции не будет, машина просто остановится и включит "аварийку".

Главный вопрос с электрокарами в каршеринге и вообще в городском транспорте: выдержат ли они наши холода? Tesla, которую вывел "Делимобиль", способна проехать без подзарядки 500 с лишним километров, так написано в ее документах. Но московская зима способна на сюрпризы: в этом сезоне были дни за минус 20. "Мы испытывали Tesla и в сильные холода, ничего, спокойно проезжала под 200 километров в автономном режиме", - сказал Александр Полищук. Вот с зарядками не все так просто, как хотелось бы. Tesla в принципе способна зарядиться и от обычной сети, но нет смысла - так можно и сутки ждать полного аккумулятора. В Москве несколько десятков станций с быстрой зарядкой, где Tesla может дойти с 0 процентов до 100 за час. Почти все эти станции бесплатные. Предполагается, что в основном всем пользователям должно хватить заряда на аренду, а сервисом будут заниматься сотрудники "Делимобиля". Но и пользователи тоже могут попробовать. Тем более что приложение подскажет, что пора остановиться, когда заряд упадет до 20 процентов. А вообще этот показатель все время показывается на дисплее бортового компьютера.

Стоимость минуты пользования Tesla дифференцирована: от 24 до 42 рублей

В целом московские пробки для электрокара даже в плюс: если классический бензиновый автомобиль на холостом ходу и низких скоростях повышает расход топлива, то та же Tesla, наоборот, переходит в режим энергосбережения.

Tesla относится к премиальному сегменту, но особых ограничений для пользователей в каршеринге нет. Взять ее в краткосрочную аренду можно даже с 18 лет и без серьезного водительского стажа. Правда, рейтинг должен быть не ниже 4,3. Чтобы претендовать на Tesla, нужно накатать 1200 минут за предшествующий месяц, получить оценку за стиль вождения от 40 баллов, за последние полгода не должно быть штрафов.