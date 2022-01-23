В Забайкалье семье погибшей при нападении собак девочки окажут помощь

Глава Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить семье девочки, которая погибла при нападении бездомных собак, материальную помощь из регионального бюджета. Кроме того, казна возьмет на себя расходы, связанные с погребением ребенка. Специалисты регионального минздрава также окажут родственникам психологическую поддержку, сообщается на сайте забайкальского правительства.

Напомним, в субботу днем в селе Домна Читинского района нашли тело ребенка со следами нападения животных. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого по поручению Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат СК.

После трагедии Александр Оссипов поручил главам муниципалитетов заключить контракты на отлов собак. Будет построена сеть приютов для отловленных животных, районам дополнительно выделят деньги.