На замерзающих сирот Ставрополья обратили внимание в Москве

Новопавловск находится в трех часах езды от краевой столицы, почти у границы с соседней Кабардино-Балкарской Республикой. Небольшой городок с 26 тысячами жителей в центре выглядит ухоженным и приятным. Но два трехэтажных дома, в которых 36 сиротам дали квартиры, стоят далеко от центра, прямо на городской окраине. Скоро они начали жаловаться на холод, плесень на стенах и огромные счета за коммуналку. Оказалось, что новенькие квартиры топятся только конвекторными обогревателями. Сегодня в Новопавловске столбики термометров держатся на минусовых отметках. Это значит, что жильцам дома на улице Восточной, 20, приходится сильно постараться, чтобы в квартирах было тепло. Если одновременно не будут работать несколько конвекторных отопителей, температура в помещениях и на улице за несколько часов сравняется. Например, как в квартире Яны Дубиненко.

- Я пробовала покупать себе другие обогреватели, думала, будет экономнее. Но не вышло. Коммуналка доходила до 7 тысяч рублей. Жить здесь дорого, - рассказывает Яна.

Она показывает: вот плесень у холодильника и под раковиной, а вот в ванной отслаивается краска. И немудрено: даже на лестничной клетке заметно теплее. Там висят более мощные обогреватели, но их работа и обходится дороже. Жильцы дома платят примерно по тысяче рублей в месяц только за отопление общих помещений. Впрочем, это не предел, ведь пара электробатарей попросту сломаны. Жильцы дома пытаются их запустить, но датчики, похоже, потухли навсегда.

Тех, кто, как Яна Дубиненко, решил съехать с дома в поисках работы и более комфортных условий, много. Из-за этого тем, кто остался, еще сложнее прогревать квартиры, приходится платить за коммуналку больше. Справляются не все. Суммарный долг за коммунальные услуги у жильцов Восточной, 20, составляет более 600 тысяч рублей. Не исключено, что к весне сумма станет значительно больше.

Долг за коммунальные услуги у жильцов Восточной, 20, составляет более 600 тысяч рублей

София Анипко - еще одна сирота - говорит, что после публикации в "РГ" и внимания со стороны Александра Бастрыкина появилась надежда, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Но пока, по ее словам, с жильцами дома не пытался выйти на связь никто, кроме представителей Следственного комитета. Жильцов дома пригласили на беседу в местное отделение ведомства, чтобы собрать их показания для расследования уголовного дела по части 2 статьи 238 УК РФ - речь идет об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

- Следователь рассказал, что сначала проведут строительно-техническую экспертизу. Это займет от полугода до восьми месяцев. Кроме того, по его словам, прокуратура вышла с иском, чтобы в дом провели газ, - рассказала Анипко.

Разговоры про газ ходили и раньше. В конце декабря инициативная группа сирот попала на прием к зампреду регионального правительства Николаю Афанасову. В разговоре выяснилось, что в домах, возможно, появится газовое отопление. Но это только в том случае, если стоимость работ власти посчитают адекватной. Изначально для подключения дома якобы не хватало мощности сетей, но после реконструкции возможность появилась. Правда, сироты готовы поверить в газовое отопление только в том случае, если начнутся конкретные работы. Пока что это утопия.

Корреспондент "РГ" попытался выяснить, что муниципальные и краевые чиновники думают по поводу уголовного дела. Оказалось, что те просто предпочли затаиться и не комментировать ситуацию.

Двери районной администрации в субботу оказались закрытыми. Личный визит был последним шансом пообщаться с главой муниципалитета Владимиром Лукиновым. До этого он через пресс-службу передал, что не хочет высказать своего мнения о проблеме, которая три года не может решиться на его территории. В министерстве имущественных отношений Ставропольского края (это ведомство отвечает за жилье сирот) делают вид, что вообще не понимают, о каком расследовании Следственного комитета идет речь.

- Мы не можем комментировать неуточненные данные. О каком уголовном деле идет речь? - сказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь ведомства Марина Товканева.

Впрочем, сами сироты иной реакции от властей и не ждали - слишком долго уже они обивают пороги, чтобы верить в чудеса или сочувствие в свой адрес. Пока что им придется запастись терпением, чтобы пережить очередную зиму и не разориться окончательно на коммунальных платежах.

Согревает же их сегодня только одно: раз про их проблемы узнали в Москве, может, что-то поменяется к лучшему.