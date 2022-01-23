В Ленобласти не нашли тело утонувшей в крещенской купели женщины

Во Всеволожском районе Ленобласти за четыре дня спасатели не смогли найти тело женщины, утонувшей в Крещенской купели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поиски продолжаются, задействована специальная техника. По предварительным данным, погибшую унесло течением. Трагедия произошла в праздник Крещения. 39-летняя жительница окунулась в купель на реке Оредеж, но не вынырнула. В прорубь сразу же бросились свидетели случившегося, но найти женщину не удалось.

Купель была самовольная - там не дежурили спасатели. Очевидцы вызвали их, но когда сотрудники регионального управления МЧС прибыли на место,не оставалось сомнений, что женщина погибла.

Сейчас поисковая операция направлена на обнаружение тела. Ранее в социальных сетях появились кадры трагедии. На заднем плане слышен плач детей, которые оказались свидетелями гибели матери.