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23.01.2022 13:56
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти не нашли тело утонувшей в крещенской купели женщины

Текст: Вера Черенева

Во Всеволожском районе Ленобласти за четыре дня спасатели не смогли найти тело женщины, утонувшей в Крещенской купели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На Урале трактор утонул во время подготовки крещенской купели

Поиски продолжаются, задействована специальная техника. По предварительным данным, погибшую унесло течением. Трагедия произошла в праздник Крещения. 39-летняя жительница окунулась в купель на реке Оредеж, но не вынырнула. В прорубь сразу же бросились свидетели случившегося, но найти женщину не удалось.

Купель была самовольная - там не дежурили спасатели. Очевидцы вызвали их, но когда сотрудники регионального управления МЧС прибыли на место,не оставалось сомнений, что женщина погибла.

Сейчас поисковая операция направлена на обнаружение тела. Ранее в социальных сетях появились кадры трагедии. На заднем плане слышен плач детей, которые оказались свидетелями гибели матери.

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