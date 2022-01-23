В Ленобласти суд арестовал студентку за попытку ограбить банкомат

Гатчинский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении 21-летней студентки, которая пыталась ограбить банкомат в Вырице.

Как сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области, девушка арестована сроком на два месяца. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ - кражи, совершенной в особо крупном размере. Наказание по данной статье - лишение свободы на срок до десяти лет.

Попытку завладеть суммой в 3,3 миллиона рублей, которые находились в банкомате, подозреваемая предприняла в ночь на 14 января.

- Для этого были использованы газовый баллон и подводящие пластиковые трубки. Злоумышленницу спугнула охрана. Ничего не похитив, она скрылась с места преступления, - сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и добавили, что девушку задержали в Петербурге спустя четверо суток. - В ходе обыска у нее дома полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а так же отмычки от дверных замков и комплект ножей.