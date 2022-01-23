В Петербург поступила первая партия подростковой вакцины от COVID-19

В Санкт-Петербург на городскую фармбазу поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник-М". Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Партия небольшая, в ней всего 2880 доз. Их распределят на 83 городских пункта вакцинации при детских поликлиниках. Первые прививки "Спутника-М" в Петербурге начнут делать уже на следующей неделе.

Для вакцинации подростков от 12 до 15 лет потребуется письменное согласие родителей. Юноши и девушки старше 15 лет смогут сами принимать решения насчет прививки.

Кстати

А в Псковскую область поступила дополнительная партия вакцины "Спутник Лайт". Всего в регион доставили 11,5 тысяч доз, отметили в областном правительстве. В пунктах вакцинации препарат появится 24 января.