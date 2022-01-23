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23.01.2022 12:50
Рубрика: Происшествия

Следователи начали проверку возгорания танкера в Черном море

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

На танкере Almuntazah, который загорелся в двух милях от побережья Тамани, находясь на якорной стоянке, следственные органы начали проверку причин пожара. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Фото: Александр Патрин/ РИА Новости
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Также стали известны подробности происшествия. Установлено, что пожар произошел в машинном отделении танкера. В тот момент судно находилось в 1,2 мили от поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. На борту судна 700 тонн мазута, однако утечки нефтепродуктов пока не замечено. С берега открытого горения не видно, но из отверстий вентиляции шел черный дым. Удалось ли потушить пожар на данный момент, не уточняется.

Как ранее писала "РГ", танкер Almuntazah ходит под флагом Коморских островов. Семь членов его команды являются гражданами России. Сейчас все они сняты с борта, здоровью и жизни людей сейчас ничего не угрожает.

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