В Госдуме РФ Зеленскому рассказали, как объединиться с Крымом

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет ответил на высказывания Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины.

- Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России, - сказал в комментарии РИА Новости Михаил Шеремет.

Напомним, 22 января, в День соборности Украины, ее президент пообещал, что очень скоро Крым и Донбасс вернутся под власть Киева. После этого будет провозглашен Акт об объединении.

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований заявил, что Крым никогда больше не станет частью незалежной.