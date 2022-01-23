Врач Эллисон Арвади назвала боль в горле главным симптомом "омикрона"

При легких формах COVID-19 основным симптомом, указывающим на то, что у вас "омикрон"-штамм коронавируса, является боль в горле. Об этом заявила американский врач Эллисон Арвади.

Она обратилась к людям, у которых есть признаки простуды или гриппа, сдать тест на SARS-CoV-2, как можно меньше контактировать с другими людьми и считать, что у них именно коронавирусная инфекция - "до тех пор, пока не будет доказано обратное".

"Если вы больны, даже немного больны, оставайтесь дома", - сказала доктор в эфире NBC Chicago.

Арвади напомнила, что в случае с "омикроном" у непривитых заболевших в течение нескольких дней может быть лихорадка и затрудненное дыхание.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что у инфицированных новым вариантом SARS-CoV-2 может быть как один симптом, так и несколько. Если у человека насморк, головная боль, першение в горле, осиплость, кишечное расстройство, то это почти на 100 процентов "омикрон".

Кроме того, по словам специалиста, болезнь может протекать и в виде насморка, и в виде недомогания, и даже нарушения сна. "Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических", - добавил Тимаков.