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23.01.2022 05:21
Рубрика: Общество

Врач Эллисон Арвади назвала боль в горле главным симптомом "омикрона"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При легких формах COVID-19 основным симптомом, указывающим на то, что у вас "омикрон"-штамм коронавируса, является боль в горле. Об этом заявила американский врач Эллисон Арвади.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Она обратилась к людям, у которых есть признаки простуды или гриппа, сдать тест на SARS-CoV-2, как можно меньше контактировать с другими людьми и считать, что у них именно коронавирусная инфекция - "до тех пор, пока не будет доказано обратное".

"Если вы больны, даже немного больны, оставайтесь дома", - сказала доктор в эфире NBC Chicago.

Арвади напомнила, что в случае с "омикроном" у непривитых заболевших в течение нескольких дней может быть лихорадка и затрудненное дыхание.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что у инфицированных новым вариантом SARS-CoV-2 может быть как один симптом, так и несколько. Если у человека насморк, головная боль, першение в горле, осиплость, кишечное расстройство, то это почти на 100 процентов "омикрон".

Кроме того, по словам специалиста, болезнь может протекать и в виде насморка, и в виде недомогания, и даже нарушения сна. "Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических", - добавил Тимаков.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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