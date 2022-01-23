WSJ: Германия запретила эстонцам поставлять оружие на Украину

Издание отмечает, что речь идет о 122-миллиметровых гаубицах Д-30. Они были произведены еще в Советском Союзе и размещены на территории ГДР. После объединения Германии Берлин в девяностые годы передал артиллерийские орудия из арсеналов бывшей восточногерманской армии Финляндии, а та, в свою очередь, в 2009-м отправила их в Эстонию. По немецким законам, передача вооружений, ранее полученных от ФРГ, третьим странам возможна только на основании специального разрешения из Берлина, которое Таллин пока не получил. Эстонские и немецкие чиновники подтвердили WSJ, что немецкая сторона отказалась выдать такое разрешение. "Принцип, регулирующий экспорт оружия, неизменно один и тот же, независимо от того, поступает оно напрямую из ФРГ или из третьих стран. На данном этапе никакого разрешения выдано не было", - заявил источник газеты в немецком кабмине. А представитель немецкого минобороны, капитан 1-го ранга Хельмбольд признал, что запрос от эстонцев, насколько ему известно, действительно поступил, однако он "все еще согласовывается с ведомствами". При этом военный не смог сказать, о каких именно системах вооружений идет речь - как и о возможных временных рамках.

Позиция немцев кардинально отличается от подхода других членов НАТО - США, Британии и Польши, признает WSJ. Так, Соединенные Штаты разрешили эстонским, а также латвийским и литовским властям отправить Украине американское вооружение, включая противотанковый ракетный комплекс Javelin и зенитно-ракетный комплекс Stinger.

Тем временем "федеральное правительство Германии подтвердило "нет" в отношении поставок немецкого оружия на Украину", пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. "После того, как несколько стран НАТО объявили, что будут напрямую поставлять оружие Украине, прозвучали призывы к правительству ФРГ рассмотреть вопрос об аналогичных поставках... Давление на него растет, - отмечает немецкая газета. - Однако министр обороны Кристине Ламбрехт ответила отказом на это требование. По ее словам, "на этот счет в федеральном правительстве существует консенсус", данный шаг был бы "бесполезным".

Кстати

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер (Христианско-социальный союз) потребовал "исключить вступление Украины в НАТО в обозримом будущем". В интервью FAZ он заявил, что "отправка немецких солдат на Украину не может быть целью". Кроме того, Зедер высказался категорически против отказа от газопровода "Северный поток-2" - в противном случае "в Германии будет очень холодно". "Россия не враг Европе", - заключил высокопоставленный политик.