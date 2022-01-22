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22.01.2022 16:21
Рубрика: В мире

Баварский премьер выступил против санкций к России и "Северному потоку-2"

Текст: Александр Саможнев

Премьер Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил против ужесточения санкций против России и проекта "Северный поток-2".

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"Постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую повредили бы нам аналогичным образом", - заявил он газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам политика, к примеру, исключение России из финансовой системы SWIFT, закрытие балтийского газопровода "Северный поток-2" или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и ФРГ. Даже в самый разгар "холодной войны" энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений.

Зёдер считает, что никто не может хотеть войны в Европе. При этом должны уважаться территориальная целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Однако "в какой-то момент Западу придется ответить на ключевой вопрос: есть ли план расширения НАТО за счет Украины или нет?", безотносительно дебатов о праве Москвы "что-либо диктовать здесь".

"На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток применительно к Украине еще долго не будет стоять на повестке дня", - полагает Зедер. Он отметил, что Россия является сложным партнером, но не врагом Европе. "Большинство немцев хотели бы стабильных и мирных отношений с Москвой, поэтому мы должны продолжать диалог, несмотря на вызовы", - заключил премьер Баварии.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено 10 сентября 2021 года. Сейчас он готов к вводу, обе нитки заполнены техническим газом. Однако Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG для приведения в соответствие с законодательством страны. В этой связи нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию. В середине декабря 2021 года в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) заявили, что ожидают решения по "Северному потоку-2" не ранее начала второй половины 2022 года, передает РИА Новости.

В мире Европа Германия Санкции и антисанкции Газопровод "Северный поток-2"

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