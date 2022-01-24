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24 января 2022 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 21 января 2022 года № 18-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 21 января 2022 г.
Опубликован 24 января 2022 г.

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 14.01.2022 № 11-р) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"5) караоке.";

2) в пункте 42:

а) в подпункте 1:

в абзаце третьем слово "ТЦ" заменить словами "торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, спортивно-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов, указанных в приложении № 4 к настоящему распоряжению (далее - ТЦ)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"с 22.01.2022 - детских игровых комнат, детских развлекательных центров;";

б) подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 22.01.2022 - детских игровых комнат, детских развлекательных центров;";

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) на территории Бурейского муниципального округа Амурской области следующих организаций и объектов:

с 01.12.2021 - организаций общественного питания, музеев, организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, филармоний, библиотек, ТЦ;

с 22.01.2022 - детских игровых комнат, детских развлекательных центров.".

В.А.Орлов



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