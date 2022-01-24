В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 20.01.2022 № 2 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"- обеспечивать лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников, указанных в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего постановления, перед их поступлением на смену.".

1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:

"4. Министерству социального развития и труда Астраханской области организовать работу подведомственных:

4.1. Государственных казенных учреждений Астраханской области -центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск по приему граждан по предварительной записи при соблюдении следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в помещении, не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски); прием осуществляется при предъявлении гражданами (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из следующих документов (сведений):

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до дня обращения);

- медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации (для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).

4.2. Государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме (за исключением государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним, государственного казенного учреждения Астраханской области "Кризисный центр помощи женщинам", государственного автономного стационарного учреждения Астраханской области "Центр социальной адаптации", государственного казенного стационарного учреждения социального обслуживания Астраханской области "Разночинов-ский детский дом-интернат, предназначенный для детей, имеющих психические расстройства", государственного автономного учреждения социального обслуживания Астраханской области "Многопрофильный социально-оздоровительный центр "Здравушка", государственного автономного учреждения Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"), а также отделений временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам, в закрытом круглосуточном режиме с 31.01.2022 по 27.03.2022 (включительно).

4.3. Государственного автономного учреждения Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь" по осуществлению реабилитационных мероприятий, указанных в пункте 1.1 раздела 1 дополнительного перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 10.05.2007 № 170-П, реализуемых в отношении инвалидов не старше 60 лет, в том числе детей-инвалидов, при соблюдении следующих условий: количество лиц, проживающих одновременно в жилом помещении, не должно превышать 2 человека; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски); сопровождение инвалидов не старше 60 лет, в том числе детей-инвалидов, лицами не старше 60 лет.

4.4. Государственных учреждений социального обслуживания Астраханской области по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (за исключением социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, предоставляемых гражданам старше 60 лет, а также гражданам не старше 60 лет в случае их сопровождения лицами старше 60 лет) при соблюдении следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в помещении, не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски); прием осуществляется при предъявлении гражданами (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из следующих документов (сведений):

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до дня получения социальной услуги);

- медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации (для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).".

1.3. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- пункт 4 дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания:

"4.8. Воздержаться от посещения государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, государственных учреждений социального обслуживания Астраханской области.";

- в абзаце втором пункта 11 слово "Стационарным" заменить словом "Негосударственным";

- подпункт 16.10 пункта 16 изложить в новой редакции:

"16.10. Государственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме (за исключением государственного казенного учреждения Астраханской области "Кризисный центр помощи женщинам", государственного автономного стационарного учреждения Астраханской области "Центр социальной адаптации"), осуществлять прием и вселение граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) для предоставления социальных услуг в стационарной форме при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 48 часов до дня вселения, а также одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до дня вселения);

- медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

Государственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, осуществлять прием и вселение граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) для предоставления реабилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 10.05.2007 № 170-П "О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области" при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 48 часов до дня вселения, а также одного из документов, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего подпункта.";

- в пункте 17:

подпункт 17.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"- лиц, находящихся в государственных учреждениях социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.";

подпункт 17.6 изложить в новой редакции:

"17.6. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственном автономном учреждении социального обслуживания Астраханской области "Многопрофильный социально-оздоровительный центр "Здравушка" с 24.01.2022.";

дополнить подпунктами 17.61-17.63 следующего содержания:

"17.61. Осуществление реабилитационных мероприятий, указанных в пункте 1,1 раздела 1 дополнительного перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 10.05.2007 № 170-П, реализуемых в отношении инвалидов старше 60 лет, а также инвалидов не старше 60 лет, в том числе детей-инвалидов, в случае их сопровождения лицом старше 60 лет с 24.01.2022.

17.62. Оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в оздоровительном отделении государственного автономного учреждения Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь".

17.63. Предоставление государственными учреждениями социального обслуживания Астраханской области социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания гражданам старше 60 лет, а также гражданам не старше 60 лет в случае их сопровождения лицами старше 60 лет, за исключением услуг, предоставляемых дистанционным способом.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области О.А.Князев







