Биржевой курс евро впервые с 14 января превысил 88 рублей

Курс евро на Московской бирже во время торгов 24 января превысил отметку 88 рублей впервые с 14 января, курс доллара торгуется по 77,7 рубля. Индекс МосБиржи снижается на 2,8%, РТС падает на 3,3% по состоянию на 11.30 мск.

"Инициатива вновь за продавцами: фактор геополитики очень силен и видно, как он пугает участников торгов", - объясняет положение дел на рынке старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. Больше всего инвесторов настораживает вероятность новых санкций в отношении финансовой системы России, считает эксперт.

Из-за геополитической напряженности на наступившей неделе колебания на отечественном финансовом рынке будут существенными, предупреждали ранее эксперты "РГ". Они ожидают, что диапазон колебаний по биржевому курсу евро составит 86-89 рублей, по доллару - 76-79 рублей, а фондовый рынок может колебаться формироваться в диапазоне 3320-3570 пунктов (сейчас - 3330), индекс РТС - 1350-1600 пунктов (сейчас - 1350).

Фундаментальные факторы при этом находятся на стороне рубля: ожидается повышенный приток налоговых выплат, а нефть торгуется у семилетних максимумов.