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24.01.2022 14:20
Рубрика: В мире

Британский суд разрешил Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США

Джулиан Ассанж выиграл по своему ходатайству об апелляции в Высоком суде Лондона и теперь может обжаловать в Верховном суде решение о его экстрадиции в США. Об этом сообщает WikiLeaks в Twitter.

Фото: REUTERS
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Напомним, 10 декабря прошлого года Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks из Британии, удовлетворив тем самым апелляцию Соединенных Штатов. Через почти две недели, 23 декабря, стало известно, что Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании данного приговора. Между тем Международная федерация журналистов осудила решение британского суда, призвав прекратить "политически мотивированное" преследование Ассанжа.

В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы

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