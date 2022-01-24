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24.01.2022 18:57
Рубрика: Власть

Бурматов рассказал об ответственности чиновников за бродячих собак

Текст: Алексей Дуэль
Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Изменения в законодательство, которые помогут решить проблему бродячих животных, будут касаться двух направлений: ужесточения ответственности чиновников и бывших владельцев выброшенных на улицу собак и кошек, а также поддержки волонтерских инициатив по обращению с бездомными животными, сообщил "РГ" заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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"На всю Москву построено только 14 приютов для животных, для 20-миллионого города - это очень мало, но за счет них проблема в столице как-то решается, а во многих регионах нет ни одного приюта, хотя за счет двух-трех можно было бы решить большинство вопросов", - сказал Бурматов.

Ранее стало известно, что рабочей группе под руководством заместителя главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды советом нижней палаты было поручено подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Поводом стала трагедия в Забайкалье, где свора собак напала на семилетнюю девочку. Изувеченное тело первоклассницы позже обнаружили на пустыре местные жители.

По мнению Бурматова, такая ситуация сложилась из-за того, что региональные и муниципальные чиновники, в чью обязанность входит контролировать популяцию бездомных животных, или не справились со своей работой, или "рассовали деньги по карманам". При этом Следственный комитет возбуждает уголовные дела только после того, как бродячие собаки покусают людей или случится другая трагедия. За профилактикой безнадзорности псов никто не следит.

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"Надо ужесточить ответственность для чиновников, чтобы они не саботировали уже действующий закон, а также для тех, кто выбросил животное на улицу, - продолжил депутат. - И надо оказывать поддержку волонтерским инициативам: частным приютам, программам по стерилизации бродячих животных и так далее. Дополнительного финансирования для этого не потребуется: все деньги уже есть в бюджетах регионов, надо только их правильно использовать".

Владимир Бурматов уточнил, что пока собирает предложения для подготовки законопроекта, поэтому пока не может сказать, идет ли речь об административной или уголовной ответственности за неисполнение законов, касающихся бездомных животных и контроля их численности.

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