Новости

В Липецке нашли тело пропавшего подростка 18:16
Путин проведет телемост с олимпийцами и пообщается со студентами 18:13
Умерла актриса из сериала "Четыре танкиста и собака" Барбара Краффтувна 18:08
Шольц: Запад должен помнить о собственном ущербе при введении санкций 18:08
В Минске подтвердили, что прибыл военный эшелон из России 18:04
Бастрыкин заявил, что из-за бродячих собак нужно менять законодательство 17:57
Лайнер МС-21 испытают на морозе для расширения сертификата типа 17:55
Продюсер подтвердила желание сделать Идриса Эльбу новым Джеймсом Бондом 17:35
Канцлер ФРГ: Вступления новых стран Восточной Европы в НАТО "нет в повестке дня" 17:32
В ДНР заявили, что Украина перебросила в Донбасс систему "Ураган" 17:26
В Брюсселе начались столкновения полиции и протестующих против антиковидных мер 17:12
МИД РФ: Лондон заранее готовит информационные вбросы по Украине 17:00
МИД РФ: Возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается 16:57
Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года 16:57
Посольство РФ призвало Лондон прекратить опасные риторические провокации 16:48
В Подмосковье горит ресторан "Раздолье" 16:08
В Совфеде назвали пустыми угрозы Британии ввести новые санкции против РФ 15:57
При пожаре в столичном клубе Камеруна погибли 17 человек 15:40
В США призвали считать признаком заражения "омикроном" любые симптомы простуды 15:40
СМИ: "Зенит" оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с "Байером" 15:34
Миранчук не покинет "Аталанту" из-за психологических проблем его одноклубника 15:25
В ЛНР заявили о похищении своего сотрудника диверсантами ВСУ 14:47
Гаврилов: Перспектива отключения РФ от межбанковских расчетов SWIFT несерьезна 14:37
В Китае призвали отказаться от посылок из-за рубежа из-за COVID-19 14:25
Зарубежные врачи перечислили наиболее частые симптомы "омикрона" у детей 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
23.01.2022 17:57
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин заявил, что из-за бродячих собак нужно менять законодательство

Текст: Наталья Козлова

Глава Следственного комитета после очередного ЧП с нападением бродячих собак, поручил сотрудникам центрального аппарата собрать подобные факты, которых стало очень много, проанализировать их и подготовить предложения по усовершенствованию законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов. Бастрыкин пообещал, что итог подобного анализа работы будет представлен руководству страны.

Под Воронежем бродячая собака напала на ребенка

Со всеми трагическими случаями нападения собак на людей, приходится разбираться СК. Ведомство заявляет, что эта проблема "не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники, увы, попросту игнорируют её".

В Следственном комитете напомнили, что только в Забайкальском крае за прошлый год известно о не менее 5 фактах нападения собак на граждан. В этом регионе следователями краевого следственного управления даётся оценка указанным обстоятельствам в рамках единого уголовного дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ (халатность). Помимо правовой оценки действий (бездействия) должностных лиц в рамках предварительного следствия ещё в 2021 году следователями внесено представление губернатору Забайкальского края о необходимости безотлагательного принятия мер по недопущению фактов нападения собак на людей. Однако никаких значимых мер по этому представлению принято не было.

В этом году в Чите идет несколько процессуальных проверок по фактам нападения собак на детей. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В январе уже возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц МКУ "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" МО города Краснодар, где зафиксирован ряд случаев нападения собак на местных жителей.

В Забайкалье семье погибшей при нападении собак девочки окажут помощь

Правовая оценка дается действиям (бездействию) должностных лиц из числа сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха (Якутия) и других субъектах. В Красноярском крае идет суд по уголовному делу против бывшего руководителя муниципального казенного учреждения города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", обвиняемого в халатности. Его недобросовестное и небрежное отношение к службе привело к увеличению численности безнадзорных собак на территории города и нападениям их на людей. Ранее в Брянске, где в период 2019-2020 г. в результате нападения собак погибли три женщины, был осужден председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации.

В рамках каждого уголовного дела следователями вносятся представления в адрес должностных лиц, а также соответствующим организациям о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В этой части главой ведомства также поручено изучить результаты исполнения направленных следствием представлений и учесть результаты этой работы при подготовке предложений.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

В Совфеде назвали пустыми угрозы Британии ввести новые санкции против РФ
Гаврилов: Перспектива отключения РФ от межбанковских расчетов SWIFT несерьезна
Посольство РФ призвало Лондон прекратить опасные риторические провокации
Гинцбург предсказал появление более опасной мутации COVID-19 из-за "омикрона"
В ЛНР заявили о похищении своего сотрудника диверсантами ВСУ
ВС РФ объяснил, когда судебная экспертиза повреждений автомобиля незаконна
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников