Бастрыкин заявил, что из-за бродячих собак нужно менять законодательство

Глава Следственного комитета после очередного ЧП с нападением бродячих собак, поручил сотрудникам центрального аппарата собрать подобные факты, которых стало очень много, проанализировать их и подготовить предложения по усовершенствованию законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов. Бастрыкин пообещал, что итог подобного анализа работы будет представлен руководству страны.

Со всеми трагическими случаями нападения собак на людей, приходится разбираться СК. Ведомство заявляет, что эта проблема "не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники, увы, попросту игнорируют её".

В Следственном комитете напомнили, что только в Забайкальском крае за прошлый год известно о не менее 5 фактах нападения собак на граждан. В этом регионе следователями краевого следственного управления даётся оценка указанным обстоятельствам в рамках единого уголовного дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ (халатность). Помимо правовой оценки действий (бездействия) должностных лиц в рамках предварительного следствия ещё в 2021 году следователями внесено представление губернатору Забайкальского края о необходимости безотлагательного принятия мер по недопущению фактов нападения собак на людей. Однако никаких значимых мер по этому представлению принято не было.

В этом году в Чите идет несколько процессуальных проверок по фактам нападения собак на детей. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В январе уже возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц МКУ "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" МО города Краснодар, где зафиксирован ряд случаев нападения собак на местных жителей.

Правовая оценка дается действиям (бездействию) должностных лиц из числа сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха (Якутия) и других субъектах. В Красноярском крае идет суд по уголовному делу против бывшего руководителя муниципального казенного учреждения города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", обвиняемого в халатности. Его недобросовестное и небрежное отношение к службе привело к увеличению численности безнадзорных собак на территории города и нападениям их на людей. Ранее в Брянске, где в период 2019-2020 г. в результате нападения собак погибли три женщины, был осужден председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации.

В рамках каждого уголовного дела следователями вносятся представления в адрес должностных лиц, а также соответствующим организациям о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В этой части главой ведомства также поручено изучить результаты исполнения направленных следствием представлений и учесть результаты этой работы при подготовке предложений.