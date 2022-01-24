ЦБ отложил на полгода новый порядок для кредитных историй

Банк России перенес на полгода вступление в силу нормативов по внедрению нового порядка формирования кредитных историй и информации для расчета долговой нагрузки. Это следует из ответа Банка России на запрос "Российской газеты".

"Банк России в связи с многочисленными обращениями источников формирования кредитных историй о неготовности информационных систем к 1 января 2022 года и во избежание риска искажения кредитных историй (передача части сведений, некорректных сведений) принял решение воздержаться от применения мер за нарушение ряда подзаконных актов, связанных с новыми форматами взаимодействия с БКИ, до 1 июля 2022 года", - говорится в ответе. Решение обусловлено исключительно запросом рынка и обозначенным выше риском, добавили в ЦБ. Об этом говорится также в опубликованном на сайте Банка России информационном письме.

Ранее "Известия" сообщили, что эксперты согласны, что наладка новой системы - масштабное мероприятие. И для того чтобы избежать возникновения проблем с кредитными историями, лучше сейчас потратить больше времени, чем потом исправлять болезненные для заемщиков ошибки, указывали собеседники издания.