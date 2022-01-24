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24.01.2022 16:03
Рубрика: Коммерческий транспорт

"Чуть технологичнее "Буханки": блогер показал всю архаичность "Соболя"

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

"Клубный сервис" взял на доработку ГАЗ "Соболь" - внедорожный 7-местный автобус с небольшим багажником. В обзоре автомобиля Илья Свиридов показал основные недостатки автомобиля за 1.5 млн рублей и назвал лишь одну причину, по которой его можно рассматривать к покупке.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Под капотом большинство деталей являются продукцией зарубежных компаний, турбодизель - и тот собран в Китае. Наши - петли прекрасного исполнения, процесс изготовления которых ведущий попытался представить и описал всё это в красках, качество покраски, исполнение держателя крышки капота.

Картину продолжают петли дверей багажника из пористого металла, оргалитовая отделка, а также фиксатор, представленный металлическим крюком, который вставляется в отверстия в бампере - металл к металлу…

Одна из причин, по которой ГАЗ "Соболь" можно рекомендовать к покупке - большой клиренс. Подвеска и трансмиссия - наследие середины прошлого века (передняя рессора в подвеске отсылает в гораздо ранние времена), поэтому нередко МКП и редуктор российского производства снимаются и заменяются с доработкой конструкции на импортные аналоги.

Вывод "Клубного сервиса": ГАЗ "Соболь" 4х4 - не автомобиль, а спецтехника, которая, тем не менее, является необходимостью для некоторых регионов и фанатов загородного отдыха.

#ГАЗ