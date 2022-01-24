Депутат предложил расширить круг получателей выплаты по уходу за престарелыми

Обращение на эту тему он отправил на имя главы Минфина Антона Силуанова, сообщает RT.
Ежемесячную выплату депутат считает нужным давать тем, кто занимается уходом за:
- инвалидами первой группы;
- престарелыми в возрасте старше 80 лет;
- пенсионерами, нуждающимися в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения;
- одиноко проживающими гражданами старше 70 лет.
В силу возраста и своего семейного положения они также нуждаются в постороннем уходе, считает Нилов.
Размер соответствующей выплаты составляет 1200 рублей и действует она с июля 2008 года. Депутат отметил, что такая сумма не индексировалась и может даже не покрывать транспортные расходы, связанные с уходом за пенсионерами.
Глава комитета попросил Силуанова дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета, а также наличии дополнительных финансовых источников для реализации предлагаемых изменений.
Напомним, что ранее Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6 процента - их увеличат чуть выше уровня инфляции, которая сейчас составляет 8,4 процента. В результате страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в среднем в месяц составит 18 984 рубля и будет увеличена на 1400 рублей в месяц.