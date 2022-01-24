Депутат предложил расширить круг получателей выплаты по уходу за престарелыми

Те, кто ухаживает за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет, должны получать специальные выплаты. С таким предложением выступил глава думского комитета по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Обращение на эту тему он отправил на имя главы Минфина Антона Силуанова, сообщает RT.

Ежемесячную выплату депутат считает нужным давать тем, кто занимается уходом за:

- инвалидами первой группы;

- престарелыми в возрасте старше 80 лет;

- пенсионерами, нуждающимися в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения;

- одиноко проживающими гражданами старше 70 лет.

В силу возраста и своего семейного положения они также нуждаются в постороннем уходе, считает Нилов.

Размер соответствующей выплаты составляет 1200 рублей и действует она с июля 2008 года. Депутат отметил, что такая сумма не индексировалась и может даже не покрывать транспортные расходы, связанные с уходом за пенсионерами.

Глава комитета попросил Силуанова дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета, а также наличии дополнительных финансовых источников для реализации предлагаемых изменений.

Напомним, что ранее Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6 процента - их увеличат чуть выше уровня инфляции, которая сейчас составляет 8,4 процента. В результате страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в среднем в месяц составит 18 984 рубля и будет увеличена на 1400 рублей в месяц.