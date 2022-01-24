Экономист назвал условие роста курса доллара до 100 рублей

Экономист Николай Кульбака назвал условие для роста курса доллара до 100 рублей. По его словам, это может случиться лишь при экстраординарных событиях в политике, сообщает "Лента.ру".

"Начнем с того, что, если доллар скакнет до 100 рублей, значит, в международных отношениях произошло что-то экстраординарное", - сказал Кульбака.

Курс доллара на Московской бирже 24 января достиг 79 рублей - максимума с 5 ноября 2020 года. А евро на торгах Мосбиржи к 14:00 мск преодолевал отметку в 89 рублей. Также биржа отреагировала на внешнеполитический фон резким снижением основных индексов и акций крупных компаний.