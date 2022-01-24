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24.01.2022 19:31
Рубрика: Экономика

Экономист назвал условие роста курса доллара до 100 рублей

Текст: Алексей Рыбин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Экономист Николай Кульбака назвал условие для роста курса доллара до 100 рублей. По его словам, это может случиться лишь при экстраординарных событиях в политике, сообщает "Лента.ру".

Эксперт назвал условие падения курса доллара более чем на 10 рублей

"Начнем с того, что, если доллар скакнет до 100 рублей, значит, в международных отношениях произошло что-то экстраординарное", - сказал Кульбака.

Курс доллара на Московской бирже 24 января достиг 79 рублей - максимума с 5 ноября 2020 года. А евро на торгах Мосбиржи к 14:00 мск преодолевал отметку в 89 рублей. Также биржа отреагировала на внешнеполитический фон резким снижением основных индексов и акций крупных компаний.

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