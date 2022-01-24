Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с декабря 2020 года

Один из основных индексов Московской биржи - РТС - упал в понедельник, 24 января, ниже 1300 пунктов. Это произошло впервые с 1 декабря 2020 года.

По состоянию на 14:15 мск индекс РТС составил 1282,24 пункта (-8,53%). Также падает и индекс Мосбиржи. На 14:15 мск он обвалился на 6,84% и составил 3204,17 пункта.

Подешевели акции "Сбербанка" (-7,82%), "Норникеля" (-6,81%), "Газпрома" (-9,24%), "ЛУКОЙЛа" (-4,88%), "Магнита" (-5,20%), "Яндекса" (-9,2%), МТС (-3,68%) и VK (-13,5%).

Падение происходит на фоне общего "упадка" настроений на развивающихся рынках, однако эксперты считают, что катализатором более глубокой просадки в случае с РФ является геополитическая напряженность.