Российский фондовый рынок вернулся к уровням конца 2020 года

Российский фондовый рынок в первой половине дня 24 января упал более чем на 5% по индексу МосБиржи - до 3251 пунктов, последний раз на этом уровне он был в конце декабря 2020 года. Индекс РТС обвалился более чем на 6% - до 1308 пунктов, последний раз он был на этой отметке в конце ноября 2020 года.

В Европе индексы также снижаются, понижательный тренд наблюдается и на азиатских рынках (в минусе Япония, Китай, Южная Корея, Гонконг, Австралия). В плюсе остаются нефть и американские индексы, которые на прошлой неделе еще были в минусе. Последняя неделя была одной из худших для мирового рынка с начала пандемии коронавируса, и теперь инвесторы ждут решения ФРС по денежно-кредитной политике (будет принято в среду), которое повлияет на дальнейшие движения индексов.

Российский фондовый рынок подвергся общему "упадку" настроений на развивающихся рынках, однако катализатором более глубокой просадки в случае с РФ стала геополитическая напряженность, солидарны эксперты. Это также отразилось на стоимость отечественной валюты: евро на бирже превысил 88 рублей, доллар - 78.