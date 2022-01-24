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24.01.2022 12:38
Рубрика: Экономика

Курс доллара на бирже превысил 78 рублей впервые с весны прошлого года

Текст: Анастасия Селиванова

Курс доллара на Московской бирже во время торгов 24 января преодолел отметку 78 рублей, что произошло впервые с 7 апреля 2021 года. Курс евро торгуется выше отметки 88 рублей. Фондовый рынок снижается на 4,25-5,3%.

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"Преломить негативные настроения в акциях пока не удается. Сказываются ожидания более высоких процентных ставок в США и геополитическая напряженность (заголовки по Украине сегодня с утра снова в глобальном топе Bloomberg)", - указывают аналитики Росбанка.

Рубль остается во власти внешней неопределенности и пока показывает самый слабый результат среди валют развивающихся рынков в паре с американским долларом, а напряженный геополитический фон подавляет его попытки отыграть потери с начала января. С точки зрения финансовых потоков, на текущей неделе у рубля может быть чуть меньше поддержки: во вторник предстоит выплата крупного пула налогов (НДС, НДПИ и акцизы), и маловероятно, что экспортеры окажутся готовы поддерживать повышенный темп продаж валюты до следующей контрольной даты (пятница, налог на прибыль) ввиду несопоставимых объемов выплат, полагают аналитики.

"В этих условиях тон будут задавать геополитические заголовки, пока не изобилующие позитивном, покупки валюты со стороны Минфина и предстоящее заседание ФРС. В итоге для пары доллар-рубль базовым может остаться "повышенный" интервал 76,5-78, а для евро-рубля - 87-89", - заключают в Росбанке.

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