ФАС предложила повысить минимальный порог продаж бензина и дизтоплива на бирже

Ведомство предлагает повысить минимальный порог реализации бензина на бирже с 11% до 12%, а дизельного топлива - с 7,5% до 8,5%.

Ранее ФАС и Минэнерго опубликовали аналогичный проект совместного приказа. Сейчас он проходит общественное обсуждение, в случае принятия документ начнет действовать с 1 января 2022 года.