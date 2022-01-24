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24.01.2022 17:23
Рубрика: Бензин

ФАС предложила повысить минимальный порог продаж бензина и дизтоплива на бирже

Текст: Михаил Загайнов
Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления правительства по увеличению нормативов продаж бензина и дизеля на бирже. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Ведомство предлагает повысить минимальный порог реализации бензина на бирже с 11% до 12%, а дизельного топлива - с 7,5% до 8,5%.

Ранее ФАС и Минэнерго опубликовали аналогичный проект совместного приказа. Сейчас он проходит общественное обсуждение, в случае принятия документ начнет действовать с 1 января 2022 года.

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