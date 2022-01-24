Фигурки из золота обнаружены в музее терракотовой армии

В Китае сотрудники музея терракотовой армии сделали новое важное открытие: они обнаружили ранее неизвестные фигурки людей и животных, изготовленные из золота, серебра и бронзы.

Как сообщает агентство "Синьхуа", очередное открытие было совершено в археологической яме №1 Музея мавзолея императора Циньшихуана, главной достопримечательностью которого является знаменитая терракотовая армия.

Сообщается, что в самой яме №1 ранее были раскопаны три погребальные камеры. На входе в эту яму была найдена колесница с останками лошади. В последние недели археологи проводят раскопки позади этой колесницы.

В результате они обнаружили целую коллекцию ранее неизвестных металлических фигурок и других различных артефактов. Как известно, терракотовые воины изготовлены из глины. Однако в данном случае археологи раскопали фигурки людей и животных, которые были изготовлены из золота, серебра и бронзы.

Эти реликвии, по мнению ученых, указывают на выдающийся и высокопоставленный статус владельца гробницы. На данный момент реконструированы такие реликвии, как золотые и серебряные верблюды, танцующие человеческие фигурки из золота, нефритовая тренога и гончая собака, изготовленная из серебра.

Как уже писала "РГ", на прошлой неделе китайские археологи сообщили об открытии 25-ти ранее неизвестных терракотовых статуэток, которые были обнаружены все в той же археологической яме №1. Терракотовая армия была раскопана в 1974 году. Она является частью погребального комплекса императора Циньшихуана из династии Цинь (221-207 гг. до н.э.).