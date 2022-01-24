Фигурки из золота обнаружены в музее терракотовой армии

Новости

Главврач рассказал, как изменились симптомы коронавируса 15:37
Путин встретится со студентами и олимпийцами 15:27
Песков назвал источник эскалации напряженности вокруг Украины 15:24
Песков оценил заявление главкома ВМС Германии Шенбаха по Крыму 15:24
Песков: "Просьба" Пекина не нападать на Украину во время Олимпиады - это фейк 15:19
Песков прокомментировал ситуацию на финансовых рынках 15:16
Агент Жиго сообщил, что летом футболист покинет "Спартак" 15:13
СМИ: Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT 15:11
Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России 15:05
Малый театр расширил свою детскую программу 15:05
Мурашко: От коронавируса привились 70% взрослых россиян 15:03
Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева 15:03
Пять богатейших людей мира потеряли 85 млрд долларов за месяц 14:49
В Кемеровской области выявили первого зараженного штаммом "омикрон" 14:41
Почему YouTube заблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне" 14:26
Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с декабря 2020 года 14:24
В Москве за сутки госпитализированы 992 человека с COVID-19 14:23
Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin 14:23
Миниатюрные крылатые ракеты разрабатывают в России 14:23
Британский суд разрешил Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США 14:20
Курс евро на бирже превысил 89 рублей, доллар - 79 рублей 14:15
Власти Греции разослали экстренное предупреждение о снегопаде 14:06
В Минске пройдет международная конференция о геноциде в годы ВОВ 13:58
Женщины заняли большинство министерских кресел в правительстве Чили 13:57
В Совфеде обсудят деятельность "ставленников антироссийских центров" 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 15:27
Рубрика: Общество

Фигурки из золота обнаружены в музее терракотовой армии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае сотрудники музея терракотовой армии сделали новое важное открытие: они обнаружили ранее неизвестные фигурки людей и животных, изготовленные из золота, серебра и бронзы.

Фото: iStock
В музее терракотовых воинов в Китае нашли новые драгоценные статуэтки

Как сообщает агентство "Синьхуа", очередное открытие было совершено в археологической яме №1 Музея мавзолея императора Циньшихуана, главной достопримечательностью которого является знаменитая терракотовая армия.

Сообщается, что в самой яме №1 ранее были раскопаны три погребальные камеры. На входе в эту яму была найдена колесница с останками лошади. В последние недели археологи проводят раскопки позади этой колесницы.

В результате они обнаружили целую коллекцию ранее неизвестных металлических фигурок и других различных артефактов. Как известно, терракотовые воины изготовлены из глины. Однако в данном случае археологи раскопали фигурки людей и животных, которые были изготовлены из золота, серебра и бронзы.

Эти реликвии, по мнению ученых, указывают на выдающийся и высокопоставленный статус владельца гробницы. На данный момент реконструированы такие реликвии, как золотые и серебряные верблюды, танцующие человеческие фигурки из золота, нефритовая тренога и гончая собака, изготовленная из серебра.

Как уже писала "РГ", на прошлой неделе китайские археологи сообщили об открытии 25-ти ранее неизвестных терракотовых статуэток, которые были обнаружены все в той же археологической яме №1. Терракотовая армия была раскопана в 1974 году. Она является частью погребального комплекса императора Циньшихуана из династии Цинь (221-207 гг. до н.э.).

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России
Курс евро на бирже превысил 89 рублей, доллар - 79 рублей
Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin
Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе