Кто, с какой периодичностью должен проходить техосмотр? Кого, когда и как накажут за отсутствие диагностической карты? Все эти вопросы разъяснил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин.

Как отметил генерал, несмотря на многочисленные разъяснения, к сожалению, до настоящего времени существуют различные трактовки вступивших в силу изменений в области техосмотра. Поэтому и было принято решение еще раз пояснить вопросы.

Итак, как пояснил Владимир Кузин, согласно закону о безопасности дорожного движения, транспортные средства подлежат техническому осмотру. Согласно основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации запрещается эксплуатация транспортных средств, не прошедших ТО. Закон о техосмотре определяет - какие транспортные средства с какой периодичностью должны проходить ТО. Не должны проходить техосмотр легковые автомобили, грузовые, максимальная допустимая масса которых не превышает 3,5 тонн, мототранспорт, с года выпуска которых не прошло 4 лет.

Каждые два года эта техника должна его проходить, если с года выпуска прошло от 4 до 10 лет. И каждый год, если техника старше 10 лет. Именно сюда и были внесены поправки, согласно которым легковые автомобили и мототранспортные средства физических лиц, используемые в личных целях, за исключением использования в качестве такси, перевозки пассажиров и в служебных целях - техосмотр вообще не проходят.

Но при этом собственник может предоставить машину или мотоцикл на осмотр в добровольном порядке. Одновременно вступили в силу поправки в закон о регистрации транспортных средств. В перечень необходимых для регистрации документов для автомобилей старше 4 лет добавлена диагностическая карта.

То есть при регистрации автомобиля старше 4 лет инспектор проверит наличие действующей диагностической карты. При этом не важно, впервые машина ставится на учет или перерегистрируется на нового собственника.

Также диагностическая карта в обязательном порядке проверяется при внесении изменений в конструкцию. И тут не важно, сколько лет автомобилю исполнилось.

То есть, только приобретя подержанную машину или мотоцикл старше 4 лет, его владельцу перед тем, как зарегистрировать в ГИБДД приобретение, придется пройти техосмотр. Если он купил технику младше 4 лет, техосмотр ему не нужен. 4 года считаются с момента производства автомобиля, а не постановки его на учет. Если в ПТС указано, что машина выпущена в 2020 году, значит, в 2024 для регистрации ее в ГИБДД потребуется диагностическая карта.

Для всех остальных транспортных средств ничего не изменилось. Каждый год должны проходить ТО такси, автобусы и грузовики более 3,5 тонн, которым не исполнилось 5 лет. А также машины со спецсигналами раз в год независимо от возраста. Каждые полгода должны проходить техосмотр и автомобили, перевозящие опасные грузы.

С 1 марта вступает в силу ответственность водителя за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена диагностическая карта в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей. Как пояснил Владимир Кузин, привлечь по новой статье можно будет только водителей такси, автобусов и грузовиков. У владельцев личных легковых автомобилей и мотоциклов диагностических карт может и не быть.

При этом наказать такого водителя можно будет только один раз в сутки. Выявляться отсутствие диагностических карт может различными способами, пояснил Владимир Кузин. Инспектором на дороге при проверке документов, например. А с автоматической фотовидеофиксацией есть определенные сложности. Требуется огромное количество фильтров поставить. Например, отделение легковых автомобилей физлиц от машин юрлиц. Когда все эти технические вопросы будут решены, тогда возможна фиксация с помощью автоматических камер. Это чисто технический вопрос.

Впрочем, из 64 миллионов транспортных средств 47 миллионов - это легковой транспорт с мотоциклами, принадлежащий физическим лицам. То есть на абсолютное большинство автомобилей этот штраф распространяться не будет.

Также Владимир Кузин напомнил, что если на автомобиль оформлена диагностическая карта, то в этой ситуации сотрудники ГИБДД могут проверить наличие технической неисправности, только если ее видно невооруженным глазом. Например, инспектор остановил машину, а у нее ручьем течет тормозная жидкость или кардан болтается. В этой ситуации инспектор должен проверить. Если неисправностей не видно, а диагностическая карта есть - никаких проверок на дороге.