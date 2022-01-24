Генетик Исаев: Штамм "омикрон" проникает в организм через глаза

"Омикрон" может проникнуть в организм через глаза. Об этом свидетельствуют данные, полученные медиками. У многих, кто заразился новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, был конъюнктивит.

"Есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе у них снова COVID-19. Вероятно, это был именно "омикрон". Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза", - заявил директор научного центра молекулярно- генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев (цитата по ТАСС).

Ранее британский врач Нина Аслам заявила, что поражение глаз является одним из симптомов коронавирусной инфекции. Это особенность именно "омикрон"-штамма, подчеркнула она. И конъюнктивит может быть даже при бессимптомном течении заболевания.