Врач Нина Аслам назвала неожиданный симптом "омикрон"-штамма

Британский врач Нина Аслам заявила, что поражение глаз (в частности, конъюнктивит) является одним из симптомов коронавирусной инфекции. Это особенность именно "омикрон"-штамма, подчеркивает специалист. И добавляет, что в глазах есть клеточные рецепторы, связываясь с которыми SARS-CoV-2 может попасть в организм.

По словам Аслам, мнение которой опубликовано в газете Daily Express, при коронавирусе конъюнктивит может быть даже при бессимптомном течении заболевания.

Ранее сообщалось, что головная боль, насморк и першение в горле являются самыми распространенными симптомами COVID-19 в случае инфицирования "омикрон"-штаммом. В 75 процентах случаев речь идет о нетяжелой простуде.

Ученый-вирусолог Константин Чумаков отметил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути, не опускаясь ниже и не вызывая воспаления легких.

"Предыдущие штаммы вызывали потерю обоняния, у пациентов была повышенная температура, тромбозы, поражение почек. Симптоматика, вызванная "омикроном", другая. Отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу. Длится от одного дня до трех-пяти", - подчеркнул Чумаков.