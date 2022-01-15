Вирусолог Чумаков назвал основные изменения в симптоматике "омикрона"

Заболевание коронавирусной инфекцией в случае со штаммом "омикрон" обычно протекает в мягкой форме, а доля летальных исходов составляет 0,1% против 2% у других штаммов. В целом вирус серьезно изменился и стал чаще заражать молодых людей и детей.

Об этом в эфире "Радио России" рассказал ученый-вирусолог Константин Чумаков. По его наблюдениям, "омикрон" в основном поражает верхние дыхательные пути, а не глубинные, почти не прогрессирует в воспаление легких и васкулиты, которые были характерны для предыдущих штаммов COVID-19.

"Предыдущие вызывали характерные симптомы: потеря обоняния, повышенная температура, воспаление легких и васкулиты, тромбозы в легких, поражение почек. Симптоматика, вызванная "омикроном", другая, - утверждает вирусолог. - Основные проявления - это головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу - типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей. Длится от одного дня до трех-пяти. Но есть некоторые люди, которые с "омикроном" ложатся в больницу и, к сожалению, некоторые умирают".

Несмотря на то что среди привитых есть вероятность заболеть "омикрон"-штаммом коронавируса, у них он протекает в легкой или бессимптомной форме, в то время как непривитые болеют чаще, тяжелее и попадают в больницу, говорит Чумаков. "По статистике Соединенных Штатов, вот в эту волну вероятность попасть в больницу для непривитых примерно в пять раз выше, чем для привитых", - заключил он.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что появление штамма "омикрон" повышает вероятность повторного заражения коронавирусом в пять раз, в связи с чем он вновь призвал вакцинироваться всех, у кого подошел срок повторной прививки, а также тех, кто болел COVID-19 более полугода назад. По данным медиков, наличие не только полного курса вакцинации, но и ревакцинация повышает число и качество антител к вирусу, лучше защищая организм.