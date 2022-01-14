Мурашко: "Омикрон" в 5 раз повысил риск повторного заражения ковидом

Риск повторного заражения коронавирусной инфекцией в пять раз выше из-за штамма "омикрон". При отсутствии ревакцинации, проведенной в срок, риск заболеть повышается. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Еще я хотел бы отметить такую особенность штамма "омикрон": если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1% (в пределах 0,74%), то сейчас уже появились публикации, что у пациентов, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз", - отметил Мурашко на брифинге.

В связи с этим актуализируется ревакцинация против COVID-19: если прошло полгода с момента последнего контакта с вирусом (человек переболел или привился более шести месяцев назад), то следует поставить однократную прививку для защиты организма, заключил Мурашко.

Ревакцинация в России проводится всеми доступными отечественными вакцинами. Ее можно провести как одним компонентом, так и двумя. Рекомендуемый срок ревакцинации с момента последней прививки от ковида - полгода.

Штамм "омикрон" был обнаружен на юге Африки в ноябре прошлого года. В России число зараженных пока менее тысячи человек, однако вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что вскоре "омикрон" вытеснит доминирующий в стране штамм "дельту". Быстрее всего это происходит в Москве как одном из крупнейших транспортных хабов, заключила она.