Иммунолог: В планетарном масштабе пандемия может закончиться в 2022 году

Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, говоря об "омикроне", нужно акцентировать внимание не на показателях прироста новых случаях. Главное - дифференцировать заболевания на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением коронавируса могли лечиться дома, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией, передает РИА Новости.

Эксперт также отметил, что задача "омикрона" - массивный "засев" планеты, без многочисленных погибших. Как следствие - вирус "найдет" нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. В результате образуется новая природно-очаговая инфекция, подобная, например, Эболе, заявил Жемчугов.

"Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане", - добавил иммунолог.

Ранее Владислав Жемчугов заявлял, что "омикрон" - это последняя мутация SARS-CoV-2 перед его уходом в другую популяцию. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально. "Он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может размножаться", - объяснил специалист.