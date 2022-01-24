Механик разбил редкий суперкар Ferrari Enzo стоимостью 3 млн евро

В Нидерландах на днях попал в серьезную аварию суперкар Ferrari Enzo, выпущенный в начале 2000-х тиражом всего 400 экземпляров.

Сейчас такая машина стоит около 3 миллионов евро. Происшествие случилась в районе городка Барн - там проживает много обеспеченных людей и находятся несколько домов, принадлежащих королевской семье. За рулем, правда, был не владелец машины, а механик одного из дилерских центров. Возможно, он проводил тест-драйв после ремонта.

Погода стояла прохладная и сырая - водитель не справился с 660-сильным монстром. Enzo занесло при разгоне, он вылетел на встречную полосу, после чего врезался правым боком в дерево. От удара оказались оторваны оба колеса с правой стороны, сломана подвеска, повреждены кузовные панели. Водитель смог самостоятельно выбраться из машины и дал объяснения полиции, после чего его увезли на скорой. Будем надеяться, что с ним сейчас все в порядке.

Что касается машины, повреждения выглядят довольно серьезно, но можно не сомневаться, что ее восстановят. Как сообщает издание Road&Track, в 2006 году в США был случай, когда Ferrari Enzo разломился надвое после удара о столб. Специалистам Ferrari пришлось изрядно потрудиться, но суперкар был приведен в идеальное состояние, после чего продан за 1,76 млн долларов.