МИД КНР назвал абсолютной ложью публикацию в Bloomberg

Опубликованный в агентстве Bloomberg материал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы обратился к Владимиру Путину с просьбой "не вторгаться" на Украину во время Олимпийских Игр в Пекине, является неприкрытой ложью и провокацией, направленной против России и Китая, а также на подрыв Олимпиады. Об этом заявили в посольстве КНР в Москве.

В заявлении диппредставительства, которое цитирует ТАСС, также отмечается, что позиция Пекина по украинской проблеме ясна и последовательна - КНР как и прежде выступает за урегулирование конфликта посредством диалога и консультаций строго в рамках Минских соглашений.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация Bloomberg является не просто фейком, а операцией американских спецслужб. Она добавила, что Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине.