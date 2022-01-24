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24.01.2022 09:32
Рубрика: Экономика

Названа величина банковского вклада, с которого придется платить налог

Текст: Роман Маркелов
Новый налог на банковские вклады, который впервые предстоит заплатить ряду держателей депозитов в 2022 году, теоретически может затронуть вклады величиной уже около 700 тысяч рублей. Такая оценка справедлива при определенном сценарии действий вкладчика.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Формально в России налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов, действует с 1 января 2021 года. Но впервые налог будет уплачиваться владельцами вкладов в конце 2022 года по процентам, которые они получили за 2021 год. Банки будут сами передавать налоговикам данные по доходности вкладов, поэтому клиенту подавать никакую декларацию не нужно. Федеральная налоговая служба (ФНС) сама пришлет уведомление плательщику, если доходы по его вкладам превысят необлагаемую базу. Останется только заплатить (в личном кабинете на сайте ФНС, в банке и другими возможным способами) до 1 декабря 2022 года. Таким образом, схема начисления и уплаты налога по процентам с банковских вкладов аналогична процессу уплаты имущественных налогов (жилье, земля, автомобиль).

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Налог с процентов по вкладам - это налог на доходы физлиц (НФДЛ), поэтому ставка по нему составляет 13%. Необлагаемая налогом база рассчитывается умножением суммы в 1 млн рублей (это не порог, с которого начинается уплата, а по сути коэффициент) на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января года, за который уплачивается налог.

1 января 2021 года ключевая ставка составляла 4,25% годовых. Поэтому к концу 2022 года налог в 13% процентного дохода должны будут заплатить те, у кого в 2021 году набежало процентов в сумме по всем имеющимся банковским вкладам более чем на 42 500 рублей.

При этом 1 января 2022 года ключевая ставка составляла уже 8,5%. Это означает повышение и необлагаемой базы для тех, кто будет платить налог на проценты в конце 2023 года за 2022 год. По той же формуле налог в следующем году будет взиматься уже с тех доходов по вкладам, которые превысят 85 000 рублей. Например, как ранее рассчитывала "Российская газета", если за 2022 год вклады принесут доходность 100 000 рублей, то облагаемая база составит 100 000 рублей минус 85 000 рублей, то есть 15 000 рублей. 13% от этой суммы - 1950 рублей, это и будет налогом на доходность в условные 100 000 рублей.

По оценке замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидии Кашириной, которую приводит РБК, обязанность по уплате налога на проценты по итогам 2021 года может возникнуть уже у тех, кто держал на одном вкладе 700 тысяч рублей. Как следует из расчетов издания, это возможно при определенном сценарии. Допустим, у вкладчика изначально было на депозите от 710 тысяч рублей, а процент по вкладу при этом составлял 4,5%. Также допустим, что после этого в августе он переложил деньги на промовклад под 8%. Подразумевается также и ежемесячная капитализация процентов. При таком сценарии процентных доход за год может оказаться 42 850 рублей. Таким образом, применяя указанную выше формулу, можно получить и сумму налога: 42 850 рублей минус 42 500 рублей. 13% от получившихся 350 рублей - это подлежащие к уплате 45,5 рубля.

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Названа величина банковского вклада, с которого придется платить налог
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