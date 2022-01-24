Песков: Нельзя игнорировать повышенную активность НАТО у границ России

Представители СМИ спросили, можно ли считать эти учения реакцией на переброску Североатлантическим Альянсом дополнительных сил в Восточную Европу, на что Песков отослал их в Минобороны.

"Подобные действия НАТО и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны", - продолжил он.

Также пресс-секретарь президента напомнил о постоянном процессе учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет продолжаться и дальше.