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24.01.2022 12:54
Рубрика: В мире

НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины

Текст: Юрий Когалов
Ряд стран-членов НАТО принял решение направить дополнительные силы в места дислокации войск блока в Восточной Европе. Как отмечается на сайте Североатлантического альянса, в основном речь идет об истребителях и военных кораблях.
Фото: REUTERS/ Ints Kalnins Фото: REUTERS/ Ints Kalnins
Фото: REUTERS/ Ints Kalnins

Так, Дания направит фрегат в Балтийское море и доставит в Литву четыре истребителя F-16. Испания присоединит свои корабли к военно-морским силам НАТО, кроме того, Мадрид изучает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность перебросить в Румынию свои войска. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35, а также приведут один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО. И конечно же, США рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе.

Фото: REUTERS
NYT: США рассматривают возможность размещения войск в Прибалтике и Восточной Европе

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих союзников.

Примечательно, что на эти шаги НАТО пошла в разгар переговоров о гарантиях безопасности, начатых по инициативе России. В настоящее время Москва ожидает письменного ответа от Вашингтона и Брюсселя на свои предложения.

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