НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины

Так, Дания направит фрегат в Балтийское море и доставит в Литву четыре истребителя F-16. Испания присоединит свои корабли к военно-морским силам НАТО, кроме того, Мадрид изучает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность перебросить в Румынию свои войска. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35, а также приведут один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО. И конечно же, США рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих союзников.

Примечательно, что на эти шаги НАТО пошла в разгар переговоров о гарантиях безопасности, начатых по инициативе России. В настоящее время Москва ожидает письменного ответа от Вашингтона и Брюсселя на свои предложения.