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24.01.2022 01:17
Рубрика: Власть

Захарова: Запад использует Украину как площадку для экспериментов

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Запад использует Киев как инструмент проведения своих интересов в регионе, а также как площадку для экспериментов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
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Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы и бесконечные обвинения России. Западу важно поддерживать "огонь санкций", постоянно что-то туда подкидывая, отметила Захарова в интервью "Известиям".

По ее словам, нет фактов, доказывающих нашу агрессию или нарушение Москвой международного права. "Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ - многонациональный", - отметила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Лондон заранее заготовил вброс про якобы ведущуюся Россией подготовку переворота на Украине в надежде на то, что российская сторона не отреагирует вовремя. Представитель МИД отметила, что в настоящее время идет подготовка, вероятно, к целому ряду масштабных провокаций. Именно к этому готовится общественное сознание. Для коллективного Запада, НАТО чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать, подчеркнула Захарова.

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