Песков: "Просьба" Пекина не нападать на Украину во время Олимпиады - это фейк

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам публикации в западных СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил Владимира Путина не нападать на Украину во время Зимней Олимпиады в Пекине.

"Это туда же - в фейковую истеричную корзину, - отметил Песков. - Наши китайские товарищи уже на это отреагировали тоже".

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, комментируя эту информацию, что российско-китайские отношения будут стабильно развиваться, невзирая на клевету. Он назвал такие публикации попыткой очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине. По словам китайского дипломата, подобные выпады не введут в заблуждение мировое сообщество.