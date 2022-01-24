По всей трассе М-12 до Казани начались строительные работы

По всей протяженности М-12 начаты строительные работы, сообщила госкомпания "Автодор". Это предусмотрено комплексным планом модернизации инфраструктуры.

"На устройстве земляного полотна, переустройстве коммуникаций, возведении искусственных сооружений задействовано почти 11 000 человек и более 4000 единиц строительной техники. На 192 искусственных сооружениях идет забивка свай, устройство монолитных конструкций опор, монтаж балок пролетных строений и бетонирование плит пролетных строений", - говорится в сообщении.

На всех девяти этапах продолжаются поставка и накопление инертных материалов для основного строительного сезона - уже завезено 4,5 млн кубических метров песка, 1,02 млн кубометров щебня и 5,206 млн кубометров щебеночно-песчаной смеси.

Трасса М-12 Москва - Казань в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга. Первые участки будут сданы в следующем году.