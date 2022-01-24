Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.01.2022 18:04
Рубрика: Легковые авто

Почему нужно периодически включать кондиционер в машине зимой

Текст: Юрий Зубко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, что и зимой нужно периодически включать кондиционер в машине.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

"В процессе зимней эксплуатации автомобиля мы с вами сталкиваемся с очень большими перепадами температуры в салоне. Например, за ночь машина на улице промерзает, а влага из воздуха начинает конденсироваться на внутренних поверхностях. И это не очень хорошо.

Кроме того, если воздух внутри автомобиля влажный, то когда утром мы его заводим, и отопитель начинает прогревать салонный воздух, влага начинает активно скапливаться на внутренней стороне холодных стекол, сильно ухудшая обзорность. Поэтому приходится долго ждать, пока не отогреются стекла. А это не очень комфортно.

Поэтому кондиционер может сильно помочь, ведь в процессе своей работы он активно удаляет влагу из воздуха. Да и вообще желательно время от времени активировать кондиционер просто ради того, чтобы продувать всю систему. Не стоит забывать, что его задача заключается не в охлаждении салонного воздуха, а в поддержании внутри автомобиля комфортного климата", - отметил специалист.