Почему нужно периодически включать кондиционер в машине зимой

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, что и зимой нужно периодически включать кондиционер в машине.

"В процессе зимней эксплуатации автомобиля мы с вами сталкиваемся с очень большими перепадами температуры в салоне. Например, за ночь машина на улице промерзает, а влага из воздуха начинает конденсироваться на внутренних поверхностях. И это не очень хорошо.

Кроме того, если воздух внутри автомобиля влажный, то когда утром мы его заводим, и отопитель начинает прогревать салонный воздух, влага начинает активно скапливаться на внутренней стороне холодных стекол, сильно ухудшая обзорность. Поэтому приходится долго ждать, пока не отогреются стекла. А это не очень комфортно.

Поэтому кондиционер может сильно помочь, ведь в процессе своей работы он активно удаляет влагу из воздуха. Да и вообще желательно время от времени активировать кондиционер просто ради того, чтобы продувать всю систему. Не стоит забывать, что его задача заключается не в охлаждении салонного воздуха, а в поддержании внутри автомобиля комфортного климата", - отметил специалист.