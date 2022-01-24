Профессор Спектор перечислил симптомы "омикрона" у вакцинированных

Британский эпидемиолог Тим Спектор обобщил все данные по штамму "омикрон" и сделал следующий вывод: у тех, кто заразился именно этим вариантом коронавируса, отмечается заложенность носа, головная боль, сильная усталость и боль в горле.

И только половина пациентов жалуется на повышение температуры тела, кашель и потерю обоняния.

"Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, сделавших прививку от COVID-19, и меньше общих системных симптомов", - цитирует специалиста издание The Conversation.

Американские врачи также считают, что штамм "омикрон" вызывает симптомы, позволяющие ему маскироваться под простуду или грипп. Поэтому тем, у кого есть признаки ОРВИ, необходимо как можно скорее сдать тест на SARS-CoV-2 и не контактировать с другими людьми. "Если вы больны, даже немного больны, оставайтесь дома", - говорит врач Эллисон Арвади.