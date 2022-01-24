Прогноз: Курс рубля упадет до показателей марта 2020 года

Курс рубля сейчас практически полностью во власти геополитической повестки. Специально для "Российской газеты" старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков оценил перспективы российской валюты и не исключил обновление годовых минимумов к доллару и евро:

- В случае стабилизации негативного фона можно ожидать разворота текущего тренда. Однако первые итоги встречи российских и американских дипломатов не позволяют говорить о разрядке.

В случае отсутствия прогресса в урегулировании противоречий России и Запада не исключаем выход курса USD/RUB к уровню 80 (показатель марта 2020 года). А на уверенных признаках разрядки курс может вернуться к показателям 74-75.

Курс евро может достичь 90 рублей (показатель мая 2020 года) и выше при негативном сценарии. При снижении рисков видится возвращение к 83-85 рублям.

В любом случае волатильность валютных курсов останется на высоком уровне.

Поддержку курсу рубля могут оказать как повышенные объемы покупки валюты со стороны ЦБ, так и сильнейшая конъюнктура сырьевых рынков.

Что касается рекордного падения фондового рынка, то эта динамика неразрывно связана с колебаниями курса рубля. Инвесторы выходят из российского рынка, что отражается на ценах российских активов в целом и рубля в частности.

На наш взгляд дальнейшее наращивание напряженности противоречит интересам вовлеченных в конфликт сторон, о чем недвусмысленно заявляют их представители. Западные страны больше не обсуждают возможность отключения российских банков от Swift, в то время как российские чиновники заверяют, что рисков полномасштабной войны в Европе нет. Наиболее вероятно, что нынешний период противостояния разрешится дипломатическим путем в обозримом будущем.

Краткосрочные риски пока остаются повышенными, так как ни один из ключевых вопросов еще не закрыт. А их острота предполагает сохранение жесткой позиции сторон.

Тем не менее, долгосрочно текущие ценовые уровни по российским активам можно назвать очень привлекательными.