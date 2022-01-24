ПВО ОАЭ перехватила две ракеты, запущенные по Абу-Даби

Система противовоздушной обороны Объединенных арабских эмиратов перехватила две баллистические ракеты. Как передает Emirates News Agency со ссылкой на минобороны страны, они были запущены хуситами.

По данным военного ведомства, в результате атаки никто не пострадал, обломки сбитых ракет упали в разных районах вокруг столицы ОАЭ Абу-Даби.

Министерство подтвердило свою "полную готовность противостоять любым угрозам", добавив, что "предпримет все необходимые меры для защиты ОАЭ от любых атак", передает информационное агентство.

Напомним, противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне властей страны выступает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Недавно хуситы атаковали территорию ОАЭ, ударам беспилотников подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби, а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В ответ коалиция устроила бомбардировку столицы Йемена - Саны.