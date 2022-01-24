Под Калугой возбудили дело после смерти осужденного в колонии

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту гибели осужденного в исправительной колонии №3 в поселке Товарково. Расследование находится на контроле прокуратуры области, сообщили в ведомстве.

Тело осужденного было найдено 22 января с в медико-санитарной части ИК3. Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, дело возбуждено по факту смерти осужденного. Для установления причин проводятся субмедэкспертиза, допрос свидетелей и другие следственные действия.

В ИК3 также работает бригада прокуратура области. Комплексная проверка колонии организована в связи с информацией о нарушениях. Выяснение обстоятельств находится под личным контролем прокурора области. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.